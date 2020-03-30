У советника Биньяма Нетаньяху Ривки Палух обнаружили коронавирус
Ривка Палух, являющаяся советником израильского премьер-министра Биньяма Нетаньяху, заразилась коронавирусом. Соответствующая информация размещена в издании Times of Israel.
Согласно предоставленным данным, деятель сдала тест на заболевание после того, как медики выявили его у ее мужа. Последняя встреча между Ривкой Палух и политиком происходила 26-го марта, однако при этом между ними соблюдалась необходимая дистанция.
На данный момент устанавливаются личности, контактировавшие с советником Биньяма Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины в последнее время. Как сообщает источник, есть вероятность, что политик проведет 2 недели на карантине. Об этом станет известно после эпидемиологического исследования.
На территории Израиля обнаружено 4247 случаев инфицирования коронавирусом. 78 больных находятся в тяжелом состоянии, 59 - на ИВЛ. Летальный исход наступил в 15 случаях.
Согласно предоставленным данным, деятель сдала тест на заболевание после того, как медики выявили его у ее мужа. Последняя встреча между Ривкой Палух и политиком происходила 26-го марта, однако при этом между ними соблюдалась необходимая дистанция.
На данный момент устанавливаются личности, контактировавшие с советником Биньяма Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины в последнее время. Как сообщает источник, есть вероятность, что политик проведет 2 недели на карантине. Об этом станет известно после эпидемиологического исследования.
На территории Израиля обнаружено 4247 случаев инфицирования коронавирусом. 78 больных находятся в тяжелом состоянии, 59 - на ИВЛ. Летальный исход наступил в 15 случаях.