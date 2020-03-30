Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами





Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа. Смартфон оснащен 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160 х 1080 точек. Второй экран гаджета имеет размеры, равные 1,19 дюймам. Новинка оснащена однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, а также имеет 12 Гб ОЗУ и до 1 Тб флэш-памяти. Флагман имеет тройную камеру с основным датчиком на 100 Мп, батарею на 4380 мАч и поддержку сетей 5G, а работает под управлением Android 10.Корпус 8848 Titanium M6 изготовлен из прочного титанового сплава и кожи. Дорогие материалы и отделка повышают стоимость этой модели в несколько раз, в связи с чем цена базовой версии составляет $1,8 тыс. Версия за $2,8 тыс. оформляется бриллиантом, желтым сапфиром и титановым сплавом с позолотой. Топовая модель может похвастаться наличием кожи крокодила.