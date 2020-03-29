«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с сыном





На днях наследнику телеведущей исполнится 8 лет, однако он уже учится помогать звездной матери по хозяйству. Как сказала Эвелина Блёданс, ее ребенок может сам накрыть на стол, убрать за собой тарелки и сложить одежду. Недавно знаменитость приобрела робот-пылесос, которого теперь называет «питомцем» своего сына Семена Сёмина. Мальчик самостоятельно управляет устройством и таким образом убирает в каждой комнате. Он сначала удивился такому карантину и тому, что родительница все время находится дома. Тем не менее ребенка порадовали подобные перемены.Блёданс порекомендовала другим родителям в период самоизоляции отвлечь своих детей от гаджетов и заняться с ними чтением книг, лепкой из пластилина или другим видом творчества. Семен Сёмин является вторым сыном артистки, который родился «солнечным ребенком».