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«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с сыном

Эвелина Блёданс рассказала журналистам, как проводит время во время карантина. По словам актрисы, она приучает сына Семена к самостоятельности, занимаясь с ним уборкой.
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с сыном

На днях наследнику телеведущей исполнится 8 лет, однако он уже учится помогать звездной матери по хозяйству. Как сказала Эвелина Блёданс, ее ребенок может сам накрыть на стол, убрать за собой тарелки и сложить одежду. Недавно знаменитость приобрела робот-пылесос, которого теперь называет «питомцем» своего сына Семена Сёмина. Мальчик самостоятельно управляет устройством и таким образом убирает в каждой комнате. Он сначала удивился такому карантину и тому, что родительница все время находится дома. Тем не менее ребенка порадовали подобные перемены.

Блёданс порекомендовала другим родителям в период самоизоляции отвлечь своих детей от гаджетов и заняться с ними чтением книг, лепкой из пластилина или другим видом творчества. Семен Сёмин является вторым сыном артистки, который родился «солнечным ребенком».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:30

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