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Уже понятно, кто может стать следующим сожителем звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель

Звезда скандального проекта «Дом-2» Алена Рапунцель нашла для себя нового потенциального жениха. Так, теперь она обратила внимание на ведущего шоу Влада Кадони.

Уже понятно, кто может стать следующим сожителем звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель

Только ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони расстался с Ксенией Шаповал, как тут же на него обратила внимание Алена Рапунцель. Она начала оказывать по отношению к Владу не совсем понятные знаки внимания. Кроме того, Рапунцель стала прикладывать немало усилий, чтобы Кадони хоть как-то, но обратил на нее свое внимание.

Скорее всего, Алена надеется на то, что ухаживания со стороны Влада Кадони не будут долгими и он сможет ее забрать жить к себе. Тем более, что ее сын Богдан также нормально реагирует на мужчину.


К слову, еще совсем недавно Алена Рапунцель жила вместе с Денисом Мокроусовым. На данный момент с экс-возлюбленным они не в самых хороших отношениях, так как уже опустились даже до взаимных оскорблений. Более того, недавно Алена Рапунцель и Денис Мокроусов подрались прямо в присутствии своих коллег по телестройке, которые их и разнимали.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:14

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