Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько строчек





Чем короче список ингредиентов, входящих в состав выпечки, тем больше шансов, что она будет полезна для организма, или хотя бы не навредит. В идеале, как сообщает диетолог, хлеб должен быть изготовлен из минимума составляющих, вроде муки, воды и соли, но в большинстве случаев современные изготовители хлебобулочных изделий таким перечнем не ограничиваются.Также Елена Соломатина отмечает, что лучше при покупке хлеба отдавать предпочтение ржаному. Он куда более полезен, чем белый, так как имеет в составе значительное количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Кроме того, такой продукт менее калориен, а значит от его употребления фигура не пострадает.Однако при выборе ржаного хлеба также стоит обратить внимание на его состав. Как утверждает специалист по правильному питанию, сейчас на прилавках магазинов можно встретить очень много продукции, маскирующейся под этот вид выпечки. Производители часто используют в качестве ингредиентов для изготовления черного хлеба пшеничную муку и краситель, выдавая его за ржаной.