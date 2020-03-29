АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько строчек

Диетолог Елена Соломатина назвала самый вредный вид хлеба. По словам специалиста, состав такого продукта занимает несколько строчек.
Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько строчек

Чем короче список ингредиентов, входящих в состав выпечки, тем больше шансов, что она будет полезна для организма, или хотя бы не навредит. В идеале, как сообщает диетолог, хлеб должен быть изготовлен из минимума составляющих, вроде муки, воды и соли, но в большинстве случаев современные изготовители хлебобулочных изделий таким перечнем не ограничиваются.

Также Елена Соломатина отмечает, что лучше при покупке хлеба отдавать предпочтение ржаному. Он куда более полезен, чем белый, так как имеет в составе значительное количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Кроме того, такой продукт менее калориен, а значит от его употребления фигура не пострадает.

Однако при выборе ржаного хлеба также стоит обратить внимание на его состав. Как утверждает специалист по правильному питанию, сейчас на прилавках магазинов можно встретить очень много продукции, маскирующейся под этот вид выпечки. Производители часто используют в качестве ингредиентов для изготовления черного хлеба пшеничную муку и краситель, выдавая его за ржаной.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев…
Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько…
«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и…
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в…
Американские ученые составили рацион для предотвращения…
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери…
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время…
Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого…
Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным…
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на…
«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на…
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству…
Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными…
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины…
Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за…
26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский…
«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает…
Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских…
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по…
Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры…
В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые…
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту…
Просмотреть все новости