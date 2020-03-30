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Любимица Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» Полина Смирнова покинула финал

Полина Смирнова удивила одного из наставников шоу «Ну-ка, все вместе!» еще на этапе отборочного тура. Однако в финале девушка не смогла составить конкуренцию другим участникам, чем разочаровала Сергея Лазарева.
Любимица Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» Полина Смирнова покинула финал

Во время последнего выпуска передачи юная артистка набрала только 35 баллов, что стало настоящей трагедией для Сергея Лазарева. Все время певец был уверен, что его подопечная докажет жюри, что не случайно попала в финал. Вот только выступление Полины Смирновой разочаровало знаменитость. По мнению исполнителя, она не смогла прочувствовать выбранную песню. Как подчеркнул участник «Евровидения-2019», он должен объективно оценивать каждого конкурсанта шоу «Ну-ка, все вместе!», несмотря на личное отношение. Комментируя номер жительницы города Мончегорск, артист заявил, что делал на нее высокие ставки и ожидал значительно лучшего результата.

Лазарев отметил, что проблема была в композиции, ведь участница передачи не нашла к ней подход. «Пожалуйста, не теряйте себя», - обратился наставник к своей подопечной. Затем он сообщил Смирновой, что она выбывает из финала и попросил ее не расстраиваться. Артист выразил уверенность, что удача не покинет девушку.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:11

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