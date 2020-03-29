Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев Лещенко





Сейчас Лера Кудрявцева находится в своей квартире в Москве и ждет результаты. Как отметила телеведущая, она решила перестраховаться и вызвала “скорую”, которая приехала к ней спустя 5 минут после звонка. У артистки взяли мазок из горла и носа, а доктор, имеющий специальную одежду, около часа беседовал с ней. Врачи пообещали позвонить звезде, если тест окажется положительным, а также посоветовали три дня не выходить из дома. Лера Кудрявцева призналась, что была в Дубае до закрытия границ, а также общалась с Львом Лещенко, когда еще не знала о его недуге. На данный момент артистка чувствует себя хорошо, но не собирается “панибратствовать” с вирусом.Оказалось, что на вечеринке в Куршевеле многие гости уже имели при себе антисептики, но ходили без масок. Лев Лещенко быстро уехал после того, как поздравил Аллу Крутую. Однако те, кто изначально был на курорте, не пришли на юбилей, а связались с именинницей через интернет.