АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев Лещенко

Лера Кудрявцева раскрыла подробности проведения вечеринки в честь дня рождения Аллы Крутой, где среди приглашенных присутствовал больной коронавирусом Лев Лещенко. Ведущая программы “Звезды сошлись” призналась, что сдала тест на COVID-19.
Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев Лещенко

Сейчас Лера Кудрявцева находится в своей квартире в Москве и ждет результаты. Как отметила телеведущая, она решила перестраховаться и вызвала “скорую”, которая приехала к ней спустя 5 минут после звонка. У артистки взяли мазок из горла и носа, а доктор, имеющий специальную одежду, около часа беседовал с ней. Врачи пообещали позвонить звезде, если тест окажется положительным, а также посоветовали три дня не выходить из дома. Лера Кудрявцева призналась, что была в Дубае до закрытия границ, а также общалась с Львом Лещенко, когда еще не знала о его недуге. На данный момент артистка чувствует себя хорошо, но не собирается “панибратствовать” с вирусом.

Оказалось, что на вечеринке в Куршевеле многие гости уже имели при себе антисептики, но ходили без масок. Лев Лещенко быстро уехал после того, как поздравил Аллу Крутую. Однако те, кто изначально был на курорте, не пришли на юбилей, а связались с именинницей через интернет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев…
Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько…
«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и…
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в…
Американские ученые составили рацион для предотвращения…
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери…
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время…
Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого…
Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным…
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на…
«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на…
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству…
Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными…
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины…
Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за…
26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский…
«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает…
Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских…
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по…
Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры…
В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые…
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту…
Просмотреть все новости