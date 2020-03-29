Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в метро

По словам Дмитрия Певцова, не пользоваться услугами столичного метрополитена его попросила супруга, но гулять на улице артист не перестал, так как считает, что свежий воздух необходим. Актер признался, что его жизнь изменилась на карантине, но паниковать по этому поводу он не намерен.Также Дмитрий Певцов опроверг утверждение, что коронавирусом болеют только состоятельные люди, которые отдыхают за границей. По словам знаменитости, коронавирус берет любого человека. Поэтому, он призвал не поддаваться панике. Как отметил Дмитрий Певцов, «на все воля Божья». Артист изучал статистические данные и может сказать, что от пневмонии в 2019 и в 2020 годах умерло примерно одинаковое количество пациентов. Тем более, что Китай практически справился с коронавирусной инфекцией и люди уже начинают снимать защитные маски.