«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и детьми

70-летняя Примадонна отечественной эстрады проводит время с семьей в своем замке в деревне Грязь. Учитывая удаленность поместья от населенных пунктов, а также достаточно большие прилегающее к жилищу территории, это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы самоизолироваться. Поэтому карантин для детей и супруга Аллы Пугачевой вряд ли в тягость.Певица и ее семья не имеют необходимости постоянно находиться в доме, как это сейчас происходит с жителями мегаполисов, а вполне могут себе позволить гулять в собственном парке. Именно этим Пугачева, ее муж и их дети и занялись на выходных. Фото с прогулки всего семейства разместил в Instagram-аккаунте его глава – Максим Галкин.На снимке видно, что для променада по прилегающим к замку территориям Лиза и Гарри Галкины, как и их папа, выбрали спортивно-повседневный стиль одежды, а вот Примадонна осталась верна более оригинальным и модным лукам. На прогулку знаменитость надела оверсайз пальто бежевого цвета, которое дополнила черной кепкой с лакированным козырьком. Не забыла певица также и о макияже, выполнив его в стиле нюд.