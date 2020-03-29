АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Американские ученые составили рацион для предотвращения гипертонии

Американские ученые составили рацион, который позволяет остановить развитие гипертонии. Секреты правильного питания для нормализации кровяного давления раскрыла профессор клеточной биологии в Университете Южной Калифорнии Алисия МакДоно.

По словам МакДоно, гипертония развивается при употреблении большого количества соли, поэтому оптимальным диетическим решением станет уменьшение натрия в рационе. Этот способ является общеизвестным, но ученые отмечают, что противодействовать высокому давлению сможет достаточное количество калия. Медики посоветовали употреблять батат, авокадо, бананы, шпинат и бобы, которые богаты данным минералом. Профессор подробно исследовала связь между гипертонией и содержанием натрия и калия в пище. В результате эксперимента выяснилось, что рацион, богатый данным минералом, частично нейтрализует вред, который наносит избыток соли.

Этот эффект ученые связывают с наличием большого количества фруктов, овощей, зерна и корнеплодов в рационе далеких предков. Данные растительные продукты имеют высокое содержание калия, но в то же время человека привлекает соленый вкус. Профессор напоминает, что обработанная еда может содержать повышенное количество соли, в связи с чем необходимо контролировать поступление ее в организм, чтобы противодействовать развитию гипертонии.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в…
Американские ученые составили рацион для предотвращения…
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери…
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время…
Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого…
Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным…
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на…
«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на…
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству…
Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными…
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины…
Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за…
26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский…
«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает…
Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских…
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по…
Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры…
В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые…
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту…
Китай справился с эпидемией…
Почти половина зараженных коронавирусом в Москве на ИВЛ моложе 40…
Наталия Гулькина о сексуально озабоченном супруге Константине Терентьеве: «Я сделала много…
Просмотреть все новости