Американские ученые составили рацион для предотвращения гипертонии





По словам МакДоно, гипертония развивается при употреблении большого количества соли, поэтому оптимальным диетическим решением станет уменьшение натрия в рационе. Этот способ является общеизвестным, но ученые отмечают, что противодействовать высокому давлению сможет достаточное количество калия. Медики посоветовали употреблять батат, авокадо, бананы, шпинат и бобы, которые богаты данным минералом. Профессор подробно исследовала связь между гипертонией и содержанием натрия и калия в пище. В результате эксперимента выяснилось, что рацион, богатый данным минералом, частично нейтрализует вред, который наносит избыток соли.Этот эффект ученые связывают с наличием большого количества фруктов, овощей, зерна и корнеплодов в рационе далеких предков. Данные растительные продукты имеют высокое содержание калия, но в то же время человека привлекает соленый вкус. Профессор напоминает, что обработанная еда может содержать повышенное количество соли, в связи с чем необходимо контролировать поступление ее в организм, чтобы противодействовать развитию гипертонии.