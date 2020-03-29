АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери Даниэллы

Актриса и певица Алёна Кравец ведёт здоровый образ жизни, а во время домашнего карантина проводит время со своей дочерью. Артистка в данный период начала активную борьбу с лишним весом Даниэллы.
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери Даниэллы

Знаменитость поделилась с интернет-сайтом Teleprogramma.pro, каким образом она общается с Даниэллой. Мать и дочь проживают в особняке, который находится за городом, по данной причине они могут позволить себе прогуливаться с собаками вдоль берега озера и совершать прогулки на велосипедах. По вечерам актриса обучает 13-летнюю девочку игре в шахматы. Кравец призналась в своём Instagram-аккаунте, что её дочь увлекается выпечкой. Чтобы сдобные изделия не вызвали излишнюю полноту, артистка разработала специальный комплекс упражнений, включив в него растяжку, калланетику, йогу и медитацию.

Звезда призналась многочисленным подписчикам, что она является активной сторонницей идеальной фигуры и «фанаткой стройности». По данной причине Алёна Кравец ведёт борьбу с лишним весом своей дочери и стремится к тому, чтобы Даниэлла не поправилась.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в…
Американские ученые составили рацион для предотвращения…
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери…
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время…
Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого…
Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным…
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на…
«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на…
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству…
Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными…
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины…
Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за…
26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский…
«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает…
Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских…
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по…
Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры…
В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые…
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту…
Китай справился с эпидемией…
Почти половина зараженных коронавирусом в Москве на ИВЛ моложе 40…
Наталия Гулькина о сексуально озабоченном супруге Константине Терентьеве: «Я сделала много…
Просмотреть все новости