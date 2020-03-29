Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери Даниэллы





Знаменитость поделилась с интернет-сайтом Teleprogramma.pro, каким образом она общается с Даниэллой. Мать и дочь проживают в особняке, который находится за городом, по данной причине они могут позволить себе прогуливаться с собаками вдоль берега озера и совершать прогулки на велосипедах. По вечерам актриса обучает 13-летнюю девочку игре в шахматы. Кравец призналась в своём Instagram-аккаунте, что её дочь увлекается выпечкой. Чтобы сдобные изделия не вызвали излишнюю полноту, артистка разработала специальный комплекс упражнений, включив в него растяжку, калланетику, йогу и медитацию.Звезда призналась многочисленным подписчикам, что она является активной сторонницей идеальной фигуры и «фанаткой стройности». По данной причине Алёна Кравец ведёт борьбу с лишним весом своей дочери и стремится к тому, чтобы Даниэлла не поправилась.