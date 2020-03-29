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Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время карантина

Во время карантина Татьяна Навка занялась готовкой еды. На странице в Instagram фигуристка опубликовала сюжет, где без макияжа проводила кулинарный мастер-класс для своих дочерей.
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время карантина

Знаменитость вместе с 5-летней дочерью Надеждой Песковой приготовила шоколадное печенье. Сварить борщ ей помогла сестра девочки – 19-летняя Александра Жулина. Татьяна Навка позволила младшему ребенку натереть свеклу. Как сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду, во время самоизоляции есть много способов, которые помогут увлечь детей с пользой для дома. Поклонники заметили, что в кадре звезда позировала без макияжа и с домашней укладкой, надев на себя простую футболку и спортивные штаны. Именно в таком виде она ходит по дому.

Вне выступлений и посещения различных мероприятий супруга пресс-секретаря российского президента предпочитает естественность и натуральный внешний вид. Эти выходные Навка провела у плиты вместе с детьми, наблюдавшими за мастер-классом матери по готовке пищи.

Ранее спортсменка рассказала, что больше всего любит Старый Новый год, поскольку в это время может взять отпуск. В период январских праздников она регулярно выступает с ледовыми шоу.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:38

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