Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными данными

Известно, что Алена Ашмарина на данный момент растит двоих дочерей, а также занимается собственным бизнесом. Однако, скорее всего, она до сих пор считает себя не полностью реализованной. Возможно, Алена решила заняться творчеством и покорить музыкальный олимп.В своем личном блоге Алена Ашмарина разместила видео, где она поет достаточно популярную композицию из мультфильма о Шреке. Видимо, во время исполнения этой песни Ашмарина волновалась, так как она держала себя за живот. Тем не менее, поклонники поддержали Алену и сказали, что поет она просто замечательно.Большинство похвалили звезду проекта «Дом-2» Алену Ашмарину и сказали, что она обладает хорошими вокальными данными. Были и те, кто отметил, что ей не стоит волноваться во время исполнения, потому что петь у нее получается отлично, тем более она взялась за сложнейшую композицию.