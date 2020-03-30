Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем





Существует порода собак, которая называется басенджи. Ее представители совершенно не умеют лаять, а издают только другие звуковые сигналы. Кроме этого, питомцы почти не линяют и довольно компактны, что делает их идеальными кандидатами для проживания в квартире.Мастиф не издает заливистого лая, но иногда может показать недовольство определенными звуками. Эта грозная порода довольно внушительных размеров, но собаки излучают только дружелюбие.Отличным выбором для проживания в квартире станет английский бульдог, отличающийся небольшим размером. Эта порода не имеет проблем с линькой и не лает. Акита-ину отличается неимоверной преданностью и видит в своем хозяине друга и партнера. Представители данной породы не воспринимают человека как своего владельца, поэтому не докучают ему и естественно, не лают.Борзая порадует своего хозяина не только молчанием, но грациозностью и красотой. Собаки этой породы считаются самыми быстрыми в мире, но им нужна постоянная физическая нагрузка. Поэтому следует взвесить все за и против, перед тем, как завести представителя данной породы в доме.