Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем
Многие любители животных не решаются завести домашних питомцев в квартире, так как они могут издавать звуки из-за малейшего шороха, оповещая о возможной опасности. Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем.
Существует порода собак, которая называется басенджи. Ее представители совершенно не умеют лаять, а издают только другие звуковые сигналы. Кроме этого, питомцы почти не линяют и довольно компактны, что делает их идеальными кандидатами для проживания в квартире.
Мастиф не издает заливистого лая, но иногда может показать недовольство определенными звуками. Эта грозная порода довольно внушительных размеров, но собаки излучают только дружелюбие.
Отличным выбором для проживания в квартире станет английский бульдог, отличающийся небольшим размером. Эта порода не имеет проблем с линькой и не лает. Акита-ину отличается неимоверной преданностью и видит в своем хозяине друга и партнера. Представители данной породы не воспринимают человека как своего владельца, поэтому не докучают ему и естественно, не лают.
Борзая порадует своего хозяина не только молчанием, но грациозностью и красотой. Собаки этой породы считаются самыми быстрыми в мире, но им нужна постоянная физическая нагрузка. Поэтому следует взвесить все за и против, перед тем, как завести представителя данной породы в доме.
Существует порода собак, которая называется басенджи. Ее представители совершенно не умеют лаять, а издают только другие звуковые сигналы. Кроме этого, питомцы почти не линяют и довольно компактны, что делает их идеальными кандидатами для проживания в квартире.
Мастиф не издает заливистого лая, но иногда может показать недовольство определенными звуками. Эта грозная порода довольно внушительных размеров, но собаки излучают только дружелюбие.
Отличным выбором для проживания в квартире станет английский бульдог, отличающийся небольшим размером. Эта порода не имеет проблем с линькой и не лает. Акита-ину отличается неимоверной преданностью и видит в своем хозяине друга и партнера. Представители данной породы не воспринимают человека как своего владельца, поэтому не докучают ему и естественно, не лают.
Борзая порадует своего хозяина не только молчанием, но грациозностью и красотой. Собаки этой породы считаются самыми быстрыми в мире, но им нужна постоянная физическая нагрузка. Поэтому следует взвесить все за и против, перед тем, как завести представителя данной породы в доме.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00