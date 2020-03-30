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Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем

Многие любители животных не решаются завести домашних питомцев в квартире, так как они могут издавать звуки из-за малейшего шороха, оповещая о возможной опасности. Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем.

Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным лаем


Существует порода собак, которая называется басенджи. Ее представители совершенно не умеют лаять, а издают только другие звуковые сигналы. Кроме этого, питомцы почти не линяют и довольно компактны, что делает их идеальными кандидатами для проживания в квартире.

Мастиф не издает заливистого лая, но иногда может показать недовольство определенными звуками. Эта грозная порода довольно внушительных размеров, но собаки излучают только дружелюбие.

Отличным выбором для проживания в квартире станет английский бульдог, отличающийся небольшим размером. Эта порода не имеет проблем с линькой и не лает. Акита-ину отличается неимоверной преданностью и видит в своем хозяине друга и партнера. Представители данной породы не воспринимают человека как своего владельца, поэтому не докучают ему и естественно, не лают.

Борзая порадует своего хозяина не только молчанием, но грациозностью и красотой. Собаки этой породы считаются самыми быстрыми в мире, но им нужна постоянная физическая нагрузка. Поэтому следует взвесить все за и против, перед тем, как завести представителя данной породы в доме.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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