Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным товаром»





Как отметил супруг Валерии, каждому человеку стоит подумать о том, что он должен быть чувствительным потребителем в плане творчества. Однако в последнее время речь шла совсем о другом. Пригожин заявил, что настоящие проекты не понимает общество, в котором наблюдается деградация. Также предприниматель добавил, что в этот период должны произойти «естественный отбор и переоценка ценностей». К числу тех, кто останется на плаву, бизнесмен отнес свою жену. По его словам, исполнительница продолжает выступать, однако в другом формате.Недавно Валерия записала дут с Максимом Фадеевым, а на днях она дала акустический концерт, состоявшийся в онлайн-кинотеатре Okko. Данное шоу к этому времени посмотрели почти 2 млн зрителей.Ранее Пригожин разместил в Instagram сюжет, в котором высмеял тему дефицита туалетной бумаги. Продюсер показал гигантский рулон изделия, оказавшегося больше самого унитаза.