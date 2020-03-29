Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным товаром»
Иосиф Пригожин рассказал журналистам, что из-за вспышки коронавируса шоу-бизнес переживает не лучшие времена. По словам продюсера, его спасению могут посодействовать только самые популярные артисты.
Как отметил супруг Валерии, каждому человеку стоит подумать о том, что он должен быть чувствительным потребителем в плане творчества. Однако в последнее время речь шла совсем о другом. Пригожин заявил, что настоящие проекты не понимает общество, в котором наблюдается деградация. Также предприниматель добавил, что в этот период должны произойти «естественный отбор и переоценка ценностей». К числу тех, кто останется на плаву, бизнесмен отнес свою жену. По его словам, исполнительница продолжает выступать, однако в другом формате.
Недавно Валерия записала дут с Максимом Фадеевым, а на днях она дала акустический концерт, состоявшийся в онлайн-кинотеатре Okko. Данное шоу к этому времени посмотрели почти 2 млн зрителей.
Ранее Пригожин разместил в Instagram сюжет, в котором высмеял тему дефицита туалетной бумаги. Продюсер показал гигантский рулон изделия, оказавшегося больше самого унитаза.
Как отметил супруг Валерии, каждому человеку стоит подумать о том, что он должен быть чувствительным потребителем в плане творчества. Однако в последнее время речь шла совсем о другом. Пригожин заявил, что настоящие проекты не понимает общество, в котором наблюдается деградация. Также предприниматель добавил, что в этот период должны произойти «естественный отбор и переоценка ценностей». К числу тех, кто останется на плаву, бизнесмен отнес свою жену. По его словам, исполнительница продолжает выступать, однако в другом формате.
Недавно Валерия записала дут с Максимом Фадеевым, а на днях она дала акустический концерт, состоявшийся в онлайн-кинотеатре Okko. Данное шоу к этому времени посмотрели почти 2 млн зрителей.
Ранее Пригожин разместил в Instagram сюжет, в котором высмеял тему дефицита туалетной бумаги. Продюсер показал гигантский рулон изделия, оказавшегося больше самого унитаза.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:24