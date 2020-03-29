Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого сфинкса





История создания древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур доподлинно неизвестна, однако у современных историков имеется целый ряд теорий на этот счет. Наиболее популярная из них гласит, что древние люди по случайности обнаружили известняковую скалу нужной формы и решили сделать из нее фигуру сфинкса, но последние исследования египтолога Захи Кавасса опровергли подобное предположение.Ученый и группа археологов под его руководством провели эксперимент в дни весеннего равноденствия. Эксперты поставили напротив Большого сфинкса камеру и засняли происходящее во время захода солнца 21 и 22 марта. После детального изучения записи оказалось, что свет при заходе светила в эти дни «ложится» в созданную древними архитекторами выемку на правом плече мифического животного. Таким образом у ученых появился повод полагать, что создана необычная скульптура была по определенной «астрономической и религиозной причине».Последнее объясняется культом бога Солнца Ра, который был почитаем в Древнем Египте. Именно поэтому египтолог и пришел к выводу, что тайна Большого сфинкса имеет религиозную подоплеку, как и размещение пирамид Хеопса и Хефрена, между которыми наблюдается заход светила в дни летнего солнцестояния.