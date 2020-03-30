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В Турции археологи обнаружили часы возрастом свыше 2 тысяч лет

В турецкой Лаодикее группа археологов обнаружила солнечные часы, возраст хронометра определён в 2 тыс. лет. Учёные из университета Денизли считают находку уникальной.

Главный археолог Джелал Шишмек рассказал СМИ, что ему удалось датировать находку. На часах имеются эллинистические узоры, а также надписи на древнегреческом языке всех времён года и дней. Данный прибор, заявляет специалист, является универсальным, так как он показывал все переменные составляющие. Находку следует признать артефактом эпохи господства греков на турецком побережье. Центральная игла – гномон, которая отбрасывает тень, до наших дней, не сохранилась, отмечают специалисты. Археологи изучили дизайн часов, указывающий на то, что они являются «сверстником» Иисуса Христа. Хронометры подобной конструкции изготовлялись в исследуемую эпоху.

Обнаружение данного прибора в городе Денизли не является случайностью, считают учёные, так как он расположен рядом с Лаодикеей. Данную местность признают наиболее сохранившимся регионом, который отражает размах господства империи древних греков на берегах Турции.

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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 07:00

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