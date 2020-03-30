В Турции археологи обнаружили часы возрастом свыше 2 тысяч лет
В турецкой Лаодикее группа археологов обнаружила солнечные часы, возраст хронометра определён в 2 тыс. лет. Учёные из университета Денизли считают находку уникальной.
Главный археолог Джелал Шишмек рассказал СМИ, что ему удалось датировать находку. На часах имеются эллинистические узоры, а также надписи на древнегреческом языке всех времён года и дней. Данный прибор, заявляет специалист, является универсальным, так как он показывал все переменные составляющие. Находку следует признать артефактом эпохи господства греков на турецком побережье. Центральная игла – гномон, которая отбрасывает тень, до наших дней, не сохранилась, отмечают специалисты. Археологи изучили дизайн часов, указывающий на то, что они являются «сверстником» Иисуса Христа. Хронометры подобной конструкции изготовлялись в исследуемую эпоху.
Обнаружение данного прибора в городе Денизли не является случайностью, считают учёные, так как он расположен рядом с Лаодикеей. Данную местность признают наиболее сохранившимся регионом, который отражает размах господства империи древних греков на берегах Турции.
Главный археолог Джелал Шишмек рассказал СМИ, что ему удалось датировать находку. На часах имеются эллинистические узоры, а также надписи на древнегреческом языке всех времён года и дней. Данный прибор, заявляет специалист, является универсальным, так как он показывал все переменные составляющие. Находку следует признать артефактом эпохи господства греков на турецком побережье. Центральная игла – гномон, которая отбрасывает тень, до наших дней, не сохранилась, отмечают специалисты. Археологи изучили дизайн часов, указывающий на то, что они являются «сверстником» Иисуса Христа. Хронометры подобной конструкции изготовлялись в исследуемую эпоху.
Обнаружение данного прибора в городе Денизли не является случайностью, считают учёные, так как он расположен рядом с Лаодикеей. Данную местность признают наиболее сохранившимся регионом, который отражает размах господства империи древних греков на берегах Турции.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 07:00