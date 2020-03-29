26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский подарок

Анастасия Костенко празднует свой 26 день рождение. Скорее всего, девушка была намерена устроить по этому случаю громкую вечеринку, но в итоге она отмечает свой день в кругу близких. Провести праздник в таких условиях ей пришлось из-за введенного в стране карантина.Тем не менее, семья поздравила Анастасию с днем рождения. Ее старшая дочь Милана танцевала для своей мамы, а муж Дмитрий позвал Анастасию их во двор. Там красотку ожидал презент, а именно 26 шикарных букетов цветов и машина, перевязанная огромным розовым бантом.Сама Анастасия Костенко поблагодарила свою семью за такой сказочный день и подарки, а также отметила, что рада - рядом с ней находятся ее любимые люди.В личном блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые сделаны именно в ее день. К слову, к поздравлениям присоединились и подписчики Анастасии, которые желали ей только всего самого хорошего.