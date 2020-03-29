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26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский подарок

Футболист Дмитрий Тарасов никогда не жалел средств на подарки для своей любимой супруги Анастасии Костенко. В качестве подарка он преподнес ей машину марки Porsche.

26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский подарок

Анастасия Костенко празднует свой 26 день рождение. Скорее всего, девушка была намерена устроить по этому случаю громкую вечеринку, но в итоге она отмечает свой день в кругу близких. Провести праздник в таких условиях ей пришлось из-за введенного в стране карантина.

Тем не менее, семья поздравила Анастасию с днем рождения. Ее старшая дочь Милана танцевала для своей мамы, а муж Дмитрий позвал Анастасию их во двор. Там красотку ожидал презент, а именно 26 шикарных букетов цветов и машина, перевязанная огромным розовым бантом.
Сама Анастасия Костенко поблагодарила свою семью за такой сказочный день и подарки, а также отметила, что рада - рядом с ней находятся ее любимые люди.


В личном блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые сделаны именно в ее день. К слову, к поздравлениям присоединились и подписчики Анастасии, которые желали ей только всего самого хорошего.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:28

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