26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский подарок
Футболист Дмитрий Тарасов никогда не жалел средств на подарки для своей любимой супруги Анастасии Костенко. В качестве подарка он преподнес ей машину марки Porsche.
Анастасия Костенко празднует свой 26 день рождение. Скорее всего, девушка была намерена устроить по этому случаю громкую вечеринку, но в итоге она отмечает свой день в кругу близких. Провести праздник в таких условиях ей пришлось из-за введенного в стране карантина.
Тем не менее, семья поздравила Анастасию с днем рождения. Ее старшая дочь Милана танцевала для своей мамы, а муж Дмитрий позвал Анастасию их во двор. Там красотку ожидал презент, а именно 26 шикарных букетов цветов и машина, перевязанная огромным розовым бантом.
Сама Анастасия Костенко поблагодарила свою семью за такой сказочный день и подарки, а также отметила, что рада - рядом с ней находятся ее любимые люди.
В личном блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые сделаны именно в ее день. К слову, к поздравлениям присоединились и подписчики Анастасии, которые желали ей только всего самого хорошего.
Анастасия Костенко празднует свой 26 день рождение. Скорее всего, девушка была намерена устроить по этому случаю громкую вечеринку, но в итоге она отмечает свой день в кругу близких. Провести праздник в таких условиях ей пришлось из-за введенного в стране карантина.
Тем не менее, семья поздравила Анастасию с днем рождения. Ее старшая дочь Милана танцевала для своей мамы, а муж Дмитрий позвал Анастасию их во двор. Там красотку ожидал презент, а именно 26 шикарных букетов цветов и машина, перевязанная огромным розовым бантом.
Сама Анастасия Костенко поблагодарила свою семью за такой сказочный день и подарки, а также отметила, что рада - рядом с ней находятся ее любимые люди.
В личном блоге Анастасии Костенко появились фотографии, которые сделаны именно в ее день. К слову, к поздравлениям присоединились и подписчики Анастасии, которые желали ей только всего самого хорошего.