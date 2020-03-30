Дерматологи назвали эфирные масла с мощными антибактериальным свойствами





Эфирные масла состоят из эффективных соединений, которые борются с воспалительными процессами и инфекцией, но недавнее исследование выявило лишь три наиболее мощных. Одним из них оказалась выжимка чайного дерева, которая состоит из многочисленных компонентов, имеющих антибактериальные, противогрибковые, антимикробные и противовоспалительные свойства. Исследования показали, что оно подавляет рост таких бактерий, как Micrococcus и Enterococcus faecalis, а также ослабляет Candida albicans.Эфирное масло эвкалипта широко применяется как ингредиент в составе бальзамов для губ и масел для массажа. Его охлаждающий эффект также считается эффективным при закупорке носа и кашле. Оно снимает мышечные напряжения за счет танина и растительного состава. Его можно использовать против Staphylococcus aureus и E. coli.Эфирное масло на основе тимьяна используется в кулинарии, чтобы усилить вкус готового блюда, а также напитков и кондитерских изделий. Также его применяют в качестве ингредиента лосьона для тела и мыла. Новые исследования указывают на его эффективность в борьбе с патогенами Pseudomonas aeruginosa и C. albicans.