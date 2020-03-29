Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом





Все изложенные поручения обращены к отечественном правительству. В частности, президент потребовал обеспечить выплачиваемые в течение трехмесячного срока допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям, у которых имеется право на получение маткапитала. Они рассчитываются на тех, кто воспитывает детей возрастом до 3 лет. Данные пособия будут выданы за счет федеральных средств. В случае временной нетрудоспособности до конца нынешнего года будет обеспечена компенсация на уровне одного МРОТ. Для МСБ на полгода будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых предложений по ним. Кабмин определит отрасли экономики страны, которые пандемия COVID-19 затронула больше всего.Путин также снизил до 15% суммарный размер тарифов в рамках страховых взносов в имеющие государственных характер внебюджетные фонды. Ставка НДФЛ окажется на уровне 13%, но с некоторыми условиями.