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Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

После обращения к гражданам страны, имевшего место 25 марта, Владимир Путин утвердил перечень ключевых поручений, обусловленных распространением на территории РФ коронавируса. Официальный документ приводится на портале Кремля.
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Все изложенные поручения обращены к отечественном правительству. В частности, президент потребовал обеспечить выплачиваемые в течение трехмесячного срока допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям, у которых имеется право на получение маткапитала. Они рассчитываются на тех, кто воспитывает детей возрастом до 3 лет. Данные пособия будут выданы за счет федеральных средств. В случае временной нетрудоспособности до конца нынешнего года будет обеспечена компенсация на уровне одного МРОТ. Для МСБ на полгода будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых предложений по ним. Кабмин определит отрасли экономики страны, которые пандемия COVID-19 затронула больше всего.

Путин также снизил до 15% суммарный размер тарифов в рамках страховых взносов в имеющие государственных характер внебюджетные фонды. Ставка НДФЛ окажется на уровне 13%, но с некоторыми условиями.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

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