Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют запор
В случае, если человек страдает от запора, деликатную проблему можно усугубить неправильно подобранным рационом питания. Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют нарушения моторики кишечника.
По словам экспертов, при запоре необходимо ограничить употребление белого риса, так как в нем много крахмала. Как альтернативу диетологи предлагают бурый рис, а также можно просто ограничиться небольшим количеством первого продукта в сочетании с овощами.
Нарушение моторики кишечника возможно, когда организму приходится переваривать колбасные изделия, красное мясо или сыр. Также диетологи советуют людям, страдающим от запоров, исключить из своего рациона черный чай, шоколад, картофель фри и неспелые бананы. Идеальным перекусом врачи считают несладкий натуральный йогурт.
Моторику кишечника могут улучшить физические упражнения. Специалисты советуют делать их не менее четырех раз в неделю по 40 минут.
По словам экспертов, при запоре необходимо ограничить употребление белого риса, так как в нем много крахмала. Как альтернативу диетологи предлагают бурый рис, а также можно просто ограничиться небольшим количеством первого продукта в сочетании с овощами.
Нарушение моторики кишечника возможно, когда организму приходится переваривать колбасные изделия, красное мясо или сыр. Также диетологи советуют людям, страдающим от запоров, исключить из своего рациона черный чай, шоколад, картофель фри и неспелые бананы. Идеальным перекусом врачи считают несладкий натуральный йогурт.
Моторику кишечника могут улучшить физические упражнения. Специалисты советуют делать их не менее четырех раз в неделю по 40 минут.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00