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Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют запор

В случае, если человек страдает от запора, деликатную проблему можно усугубить неправильно подобранным рационом питания. Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют нарушения моторики кишечника.

Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют запор


По словам экспертов, при запоре необходимо ограничить употребление белого риса, так как в нем много крахмала. Как альтернативу диетологи предлагают бурый рис, а также можно просто ограничиться небольшим количеством первого продукта в сочетании с овощами.

Нарушение моторики кишечника возможно, когда организму приходится переваривать колбасные изделия, красное мясо или сыр. Также диетологи советуют людям, страдающим от запоров, исключить из своего рациона черный чай, шоколад, картофель фри и неспелые бананы. Идеальным перекусом врачи считают несладкий натуральный йогурт.

Моторику кишечника могут улучшить физические упражнения. Специалисты советуют делать их не менее четырех раз в неделю по 40 минут.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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