Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют запор





По словам экспертов, при запоре необходимо ограничить употребление белого риса, так как в нем много крахмала. Как альтернативу диетологи предлагают бурый рис, а также можно просто ограничиться небольшим количеством первого продукта в сочетании с овощами.Нарушение моторики кишечника возможно, когда организму приходится переваривать колбасные изделия, красное мясо или сыр. Также диетологи советуют людям, страдающим от запоров, исключить из своего рациона черный чай, шоколад, картофель фри и неспелые бананы. Идеальным перекусом врачи считают несладкий натуральный йогурт.Моторику кишечника могут улучшить физические упражнения. Специалисты советуют делать их не менее четырех раз в неделю по 40 минут.