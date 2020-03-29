Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на тосте
Максим Галкин умилил поклонников своего творчества новым роликом с участием дочери Лизы. В Stories на странице в Instagram телеведущий показал, как девочка накормила Аллу Пугачеву круассаном на тосте.
В запечатленном сюжете наследница звездного семейства «готовила» еду на детской кухне, после чего накормила родительницу столь необычным блюдом. Также можно услышать, как за кадром Пугачева поблагодарила Лизу Галкину за угощение. Отец 6-летнего ребенка активно просит фолловеров не покидать свои дома во время карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса по России. Ранее шоумен продемонстрировал, как дети провели обряд против изгнания болезни, а его супруга в это время исполнила с сыном Гарри «антипандемическую» композицию.
Юморист и Примадонна поженились в 2011 году. Двойняшки появились в семье артистов с помощью услуги суррогатного материнства. Как отметил Галкин в одном из интервью, изначально идея завести ребенка принадлежала Алле Борисовне.
В запечатленном сюжете наследница звездного семейства «готовила» еду на детской кухне, после чего накормила родительницу столь необычным блюдом. Также можно услышать, как за кадром Пугачева поблагодарила Лизу Галкину за угощение. Отец 6-летнего ребенка активно просит фолловеров не покидать свои дома во время карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса по России. Ранее шоумен продемонстрировал, как дети провели обряд против изгнания болезни, а его супруга в это время исполнила с сыном Гарри «антипандемическую» композицию.
Юморист и Примадонна поженились в 2011 году. Двойняшки появились в семье артистов с помощью услуги суррогатного материнства. Как отметил Галкин в одном из интервью, изначально идея завести ребенка принадлежала Алле Борисовне.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:13