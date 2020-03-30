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Эксперты назвали пять способов, избавляющих человека от храпа

Официальная медицина пока не может назвать универсальное средство, которое бы помогло избавиться от храпа. Эксперты назвали пять способов, способных теоретически устранит эту проблему, так как все индивидуально для каждого человека.

Эксперты назвали пять способов, избавляющих человека от храпа


Храп часто является проблемой, которая мешает строить крепкие семейные отношения. Некоторые партнеры просто не могут быть рядом друг с другом, поэтому, специалисты предоставили ряд рекомендаций, которые помогут ее решить.

Такое расстройство как апноэ часто развивается из-за лишнего веса. Во время храпа происходит непроизвольное смыкание тканей горла ночью, в результате возникают характерные звуки. Ученые советуют сесть на диету и привести вес в норму. Одним их самых простых способов является сон на боку. Кроме этого, можно использовать специальные подушки, которые не дадут спать на спине. Также можно приподнять голову и скорректировать постель так, чтобы это было удобно во время ночного сна.

Ученые доказали, что глютеновые и молочные продукты приводят к воспалению горла и носа. Поэтому следует поменьше употреблять их в пищу, особенно на ночь. И последнее, необходимо отказаться от такой вредной привычки как курение и поменьше употреблять спиртные напитки.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 02:30

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