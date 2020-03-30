Эксперты назвали пять способов, избавляющих человека от храпа





Храп часто является проблемой, которая мешает строить крепкие семейные отношения. Некоторые партнеры просто не могут быть рядом друг с другом, поэтому, специалисты предоставили ряд рекомендаций, которые помогут ее решить.Такое расстройство как апноэ часто развивается из-за лишнего веса. Во время храпа происходит непроизвольное смыкание тканей горла ночью, в результате возникают характерные звуки. Ученые советуют сесть на диету и привести вес в норму. Одним их самых простых способов является сон на боку. Кроме этого, можно использовать специальные подушки, которые не дадут спать на спине. Также можно приподнять голову и скорректировать постель так, чтобы это было удобно во время ночного сна.Ученые доказали, что глютеновые и молочные продукты приводят к воспалению горла и носа. Поэтому следует поменьше употреблять их в пищу, особенно на ночь. И последнее, необходимо отказаться от такой вредной привычки как курение и поменьше употреблять спиртные напитки.