«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на карантине





По словам юмориста, в самоизоляции он вспомнил об увлечениях своей юности. Из-за пандемии коронавируса у Юрия Стоянова появился перерыв между съёмками, в связи с чем он работает над новой книгой и тренируется играть на гитаре. Артист рассказал, что нашел у себя на даче складной музыкальный инструмент, который он «обожает». Как отметил актер, главное во время карантина – не злоупотреблять алкоголем и не вступать в конфликты с родными, находясь с ними в замкнутом пространстве.Самоизоляция является вынужденной мерой по борьбе с распространением болезни. Не только пресса, но и уличные громкоговорители напоминают россиянам о необходимости оставаться дома. Не опустели только улицы Москвы, поэтому медики с помощью рупоров призывают граждан не покидать свои квартиры без серьезной причины.