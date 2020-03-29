Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей
В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель. Внедрение цифровых технологий ускорит процесс создания новых силовых агрегатов для самолетов.
Как отметил представитель ОДК Иван Тимофеев, работы, касающиеся внедрения технологий цифровых двойников авиадвигателей, в планах закончить в 2024 году. Над данным проектом будут трудиться десятки работающих в РФ предприятий, главной целью которых станет создание единой обучающей системы, которая сможет описать работу двигателей на протяжении всего цикла. Указанная технология предоставит возможность форсировать разработку новых моделей силовых агрегатов, приближая в том числе момент старта их серийного выпуска.
По словам экспертов, такая программа повысит конкурентоспособность отечественных изделий. Цифровой двойник представляет собой обширный комплекс методик и моделей, который может описать работу изделия, а также предоставить перечень требований к ключевым характеристикам, экономическим и экологическим показателям. ИИ позволит прогнозировать вероятные неполадки.
Однако сложность создания такой модели заключается в том, что требуется разработка ряда методик использования для каждой детали. Как отметил представитель ЦИАМ Антон Сальников, таких уточнений нужно сделать тысячи, чтобы построить двойник для авиадвигателя.
Как отметил представитель ОДК Иван Тимофеев, работы, касающиеся внедрения технологий цифровых двойников авиадвигателей, в планах закончить в 2024 году. Над данным проектом будут трудиться десятки работающих в РФ предприятий, главной целью которых станет создание единой обучающей системы, которая сможет описать работу двигателей на протяжении всего цикла. Указанная технология предоставит возможность форсировать разработку новых моделей силовых агрегатов, приближая в том числе момент старта их серийного выпуска.
По словам экспертов, такая программа повысит конкурентоспособность отечественных изделий. Цифровой двойник представляет собой обширный комплекс методик и моделей, который может описать работу изделия, а также предоставить перечень требований к ключевым характеристикам, экономическим и экологическим показателям. ИИ позволит прогнозировать вероятные неполадки.
Однако сложность создания такой модели заключается в том, что требуется разработка ряда методик использования для каждой детали. Как отметил представитель ЦИАМ Антон Сальников, таких уточнений нужно сделать тысячи, чтобы построить двойник для авиадвигателя.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00