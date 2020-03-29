Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей





Как отметил представитель ОДК Иван Тимофеев, работы, касающиеся внедрения технологий цифровых двойников авиадвигателей, в планах закончить в 2024 году. Над данным проектом будут трудиться десятки работающих в РФ предприятий, главной целью которых станет создание единой обучающей системы, которая сможет описать работу двигателей на протяжении всего цикла. Указанная технология предоставит возможность форсировать разработку новых моделей силовых агрегатов, приближая в том числе момент старта их серийного выпуска.По словам экспертов, такая программа повысит конкурентоспособность отечественных изделий. Цифровой двойник представляет собой обширный комплекс методик и моделей, который может описать работу изделия, а также предоставить перечень требований к ключевым характеристикам, экономическим и экологическим показателям. ИИ позволит прогнозировать вероятные неполадки.Однако сложность создания такой модели заключается в том, что требуется разработка ряда методик использования для каждой детали. Как отметил представитель ЦИАМ Антон Сальников, таких уточнений нужно сделать тысячи, чтобы построить двойник для авиадвигателя.