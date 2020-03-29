В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины Понаровской

Вспомнить о прошлом решила 67-летняя звезда отечественной эстрады, разместив на странице в Instagram совместный кадр с коллегой по творческому цеху. Данный сюжет удивил интернет-пользователей, поскольку вместо блондинки Понаровской на нем запечатлена брюнетка с короткими волосами. При этом Ветлицкая изображена на снимке с русым цветом волос. В комментариях поклонники адресовали много комплиментов кумирам, поразившись их красотой. По мнению юзеров, обе исполнительницы очень талантливые женщины.Этой зимой Ветлицкая решила возобновить свою музыкальную карьеру, вернувшись на российскую сцену с розовыми локонами. Сейчас она переживает сложный период. Приехав в Испанию, где певица жила много лет, она заболела, из-за чего медики подозревают у пациентки коронавирусную инфекцию.