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В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины Понаровской

В свое время Наталья Ветлицкая и Ирина Понаровская работали в паре, выступая как ведущие премии «Овация». Сейчас в Сети обсуждают архивные снимки двух артисток.
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины Понаровской

Вспомнить о прошлом решила 67-летняя звезда отечественной эстрады, разместив на странице в Instagram совместный кадр с коллегой по творческому цеху. Данный сюжет удивил интернет-пользователей, поскольку вместо блондинки Понаровской на нем запечатлена брюнетка с короткими волосами. При этом Ветлицкая изображена на снимке с русым цветом волос. В комментариях поклонники адресовали много комплиментов кумирам, поразившись их красотой. По мнению юзеров, обе исполнительницы очень талантливые женщины.

Этой зимой Ветлицкая решила возобновить свою музыкальную карьеру, вернувшись на российскую сцену с розовыми локонами. Сейчас она переживает сложный период. Приехав в Испанию, где певица жила много лет, она заболела, из-за чего медики подозревают у пациентки коронавирусную инфекцию.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:41

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