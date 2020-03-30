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Ученые рассказали о вреде и пользе драгоценных металлов в еде, косметике и лекарствах

Многие производители анонсируют различную косметику, лекарственные препараты и еду с добавлениями золота и серебра. Ученые рассказали о вреде и пользе таких частиц из драгоценных металлов.

Ученые рассказали о вреде и пользе драгоценных металлов в еде, косметике и лекарствах


Например, американские дерматологи утверждают, что крема с золотыми частицами приведут не к сиянию кожи, а к аллергии. Необходимо отметить, что пищевое золото и драгметалл в кольцах – это разные вещи. В украшениях золото разбавляют другими металлами, которые часто бывают токсичные, но придают сплаву необходимую прочность. Пищевое золото обозначается как добавка Е-175 и часто им декорируют продукты фаст-фуда, суши и торты. Согласно статистическим данным, ежегодно в мире люди съедают около 50 тонн украшения.

По словам биохимика Ирины Золкиной, съедобное золото мягкое и химически инертно, поэтому на организм человека оно никак не влияет. Некоторые ученые уверяют, что с его помощью можно лечить ревматоидный артрит и онкологические болезни. Однако, представители Американского общества эстетической хирургии говорят, что этот драгметалл в составах косметических средств способствует ускорению процесса старения.

По поводу серебра исследователи говорят, что оно действительно имеет антибактериальный эффект. Для того, чтобы раны зажили быстро, серебро использовали еще в Древнем Египте. В РФ этот металл относится к опасным веществам. Если в организме будет высокая концентрация серебра, то это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и печенью. Поэтому эксперты сходятся на том, что не следует использовать косметику с частицами серебра, а также БАДы с этим металлом.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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