АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Учёные рассказали, как выбрать идеальную кофейную чашку

Учёные провели исследование, на основании которого рассказали, как выбрать идеальную кофейную чашку. Как выяснилось, стоит обращать внимание на форму.

В исследовании задействовали 309 добровольцев. Людям, любящим кофе, продемонстрировали снимки чашек, имеющих различную форму. Участники эксперимента должны были в режиме онлайн описать, каким, по их мнению, будет вкус напитков, находящихся в каждой из них. В итоге выяснилось, что большая часть опрошенных считает, что кофе в узких сосудах имеет более выраженный аромат и горечь, в то время как в широких он должен быть слаще. Результаты показывают, что люди в действительности по-разному воспринимают вкус напитка, который зависит от формы чашки.

Как передаёт сайт cheltv.ru, учёные отметили, что владельцам кофеен целесообразно учесть полученные данные. Вместе с тем любители этого напитка во время карантина могут провести подобный опыт с кружками.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные рассказали, как выбрать идеальную кофейную…
Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев…
Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько…
«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и…
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Дмитрий Певцов перестал из-за коронавируса ездить в…
Американские ученые составили рацион для предотвращения…
Алена Кравец начала активную борьбу с лишним весом своей дочери…
Татьяна Навка без макияжа проводит кулинарные мастер-классы для дочерей во время…
Археологи вплотную приблизились к разгадке тайны Большого…
Иосиф Пригожин о спасении шоу-бизнеса: «Артисты должны быть штучным…
Владимир Путин утвердил перечень поручений в связи с…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза накормила мать круассаном на…
«Главное – не спиться»: Юрий Стоянов рассказал о жизни на…
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству…
Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина восхитила поклонников вокальными…
В Сети обсуждают архивные снимки Натальи Ветлицкой и Ирины…
Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за…
26 букетов и дорогой автомобиль: Футболист Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко королевский…
«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает…
Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских…
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по…
Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры…
В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые…
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
Просмотреть все новости