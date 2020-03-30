Учёные рассказали, как выбрать идеальную кофейную чашку





В исследовании задействовали 309 добровольцев. Людям, любящим кофе, продемонстрировали снимки чашек, имеющих различную форму. Участники эксперимента должны были в режиме онлайн описать, каким, по их мнению, будет вкус напитков, находящихся в каждой из них. В итоге выяснилось, что большая часть опрошенных считает, что кофе в узких сосудах имеет более выраженный аромат и горечь, в то время как в широких он должен быть слаще. Результаты показывают, что люди в действительности по-разному воспринимают вкус напитка, который зависит от формы чашки.Как передаёт сайт cheltv.ru, учёные отметили, что владельцам кофеен целесообразно учесть полученные данные. Вместе с тем любители этого напитка во время карантина могут провести подобный опыт с кружками.