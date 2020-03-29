Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном режиме

Так недавно внук Елизаветы II обсудил вопросы здоровья в телефонном разговоре с главой одного из британских благотворительных фондов Полом Фармером, а Кейт Миддлтон связалась с Катриной Рош для обсуждения вопросов, связанных с проблемами детской психики в условиях вынужденной самоизоляции. Переговоры супруги вели, не покидая пределы Кенсингтонского дворца, так как вынуждены как и все граждане королевства придерживаться определенных правил поведения во время карантина.Однако то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не покидали стен своего жилища не означает, что они получили какие-либо поблажки в отношении правил поведения для представителей королевской семьи. Герцог и герцогиня Кембриджские для проведения телефонных переговоров так же, как и для деловых выходов в свет, выбрали соответствующий стиль одежды, что можно заметить на опубликованных в Instagram фото.Кейт Миддлтон надела розовый брючный костюм от бренда Marks&Spencer, в котором ее уже ранее видели во время визита к работникам скорой помощи, воздержавшись от каких-либо украшений. Единственным аксессуаром, который можно было разглядеть на герцогине, было ее обручальное кольцо. Сын принцессы Дианы предпочел строгий темно-синий костюм и белую рубашку.