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Работа на карантине: Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с экспертами в телефонном режиме

На странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram появилась новая публикация с отчетом о том, чем занимаются члены королевской семьи во время карантина. Как оказалось, принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают работать, общаясь с экспертами в телефонном режиме.

Так недавно внук Елизаветы II обсудил вопросы здоровья в телефонном разговоре с главой одного из британских благотворительных фондов Полом Фармером, а Кейт Миддлтон связалась с Катриной Рош для обсуждения вопросов, связанных с проблемами детской психики в условиях вынужденной самоизоляции. Переговоры супруги вели, не покидая пределы Кенсингтонского дворца, так как вынуждены как и все граждане королевства придерживаться определенных правил поведения во время карантина.

Однако то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не покидали стен своего жилища не означает, что они получили какие-либо поблажки в отношении правил поведения для представителей королевской семьи. Герцог и герцогиня Кембриджские для проведения телефонных переговоров так же, как и для деловых выходов в свет, выбрали соответствующий стиль одежды, что можно заметить на опубликованных в Instagram фото.

Кейт Миддлтон надела розовый брючный костюм от бренда Marks&Spencer, в котором ее уже ранее видели во время визита к работникам скорой помощи, воздержавшись от каких-либо украшений. Единственным аксессуаром, который можно было разглядеть на герцогине, было ее обручальное кольцо. Сын принцессы Дианы предпочел строгий темно-синий костюм и белую рубашку.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:54

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