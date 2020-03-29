Миллионы пользователей лишились доступа к важным функциям YouTube из-за Google





За процесс обслуживания YouTube несут ответственность сотрудники Google, в связи с чем их обвинили в поломке, из-за которой перестали корректно функционировать поисковые фильтры. Пользователям была доступна возможность отсеять ненужные видео по количеству просмотров и дате размещения, а также другим параметрам, но сейчас это недоступно. При введении ограничений страница персонального поиска осуществляет перезагрузку, но результат не отображается. YouTube показывает те же видео, которые были до введения фильтров. Эксперты предположили, что поток загрузки новых файлов чрезвычайно высок, что привело к поломке на серверах фирмы Google.Подобных сбоев YouTube до недавнего времени не фиксировалось. До сих пор корпорация не прокомментировала наличие поломки, в связи с чем останется неизвестным, в какие сроки будет осуществлена починка системы. Специалисты не исключают необходимость временно отключить видеохостинг, поскольку на него постоянно поступает серьезная нагрузка.