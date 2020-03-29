«Худею во сне»: Мария Берсенева не соблюдает диеты





Как сказала знаменитость, она ограничивает себя лишь в мучных и сладких изделиях, однако если очень захочет, то может съесть что-то вредное. Также оставаться стройной звезде помогает здоровый и качественный сон, во время которого она сбрасывает лишний вес. Кроме этого, много калорий сжигается в ходе постановок, так как при напряженном графике не всегда получается регулярно питаться. В таких ситуациях артистку спасают орехи и питьевые йогурты.Хоть Берсенева не соблюдает различные диеты, однако поддерживает метаболизм благодаря воде. Актриса пьет ее в большом количестве.