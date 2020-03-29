Ученые: Наночастицы помогли различить цвета, скрытые от людских глаз
После проведения эксперимента ученые сообщили о том, что с помощью наночастиц можно различать цвета, которые ранее были скрыты от людских глаз. Над экспериментом работала группа немецких, китайских и британских специалистов.
Ученым удалось проконтролировать прохождение электромагнитных волн через наноструктуры спецповерхностей. В результате специалисты разглядели огромную палитру цветов, которая ранее оставалась незамеченной.
На вооружение ученые взяли технику, применяемую художниками прошлых веков. Ярким примером работы стал кубок Ликурга, произведенный в четвертом веке. Сосуд из стекла, в зависимости от стороны, с которой исходит источник света, кажется то зеленым, то красным. Такое непостоянство ученые объясняют тем, что в кубке есть частицы серебра и золота, расположенные в хаотичном порядке.
Ученые решили поэкспериментировать с цветами китайской акварели. Они расположили друг над другом две пленки: одна из фторида лития, а другая – зеркало. На них нанесли различные размеры наночастиц серебра. Благодаря нижней пленке отражались и резонировали волны, в результате чего усилилась их интенсивность. Оказалось, что цвета цифровой копии картины были намного богаче и ярче, чем на оригинальной версии.
Ученым удалось проконтролировать прохождение электромагнитных волн через наноструктуры спецповерхностей. В результате специалисты разглядели огромную палитру цветов, которая ранее оставалась незамеченной.
На вооружение ученые взяли технику, применяемую художниками прошлых веков. Ярким примером работы стал кубок Ликурга, произведенный в четвертом веке. Сосуд из стекла, в зависимости от стороны, с которой исходит источник света, кажется то зеленым, то красным. Такое непостоянство ученые объясняют тем, что в кубке есть частицы серебра и золота, расположенные в хаотичном порядке.
Ученые решили поэкспериментировать с цветами китайской акварели. Они расположили друг над другом две пленки: одна из фторида лития, а другая – зеркало. На них нанесли различные размеры наночастиц серебра. Благодаря нижней пленке отражались и резонировали волны, в результате чего усилилась их интенсивность. Оказалось, что цвета цифровой копии картины были намного богаче и ярче, чем на оригинальной версии.