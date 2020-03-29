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Почти половина зараженных коронавирусом в Москве на ИВЛ моложе 40 лет

Почти половина пациентов с диагностированным коронавирусом в Москве, которым понадобилось подключением к аппаратам ИВЛ, моложе 40 лет. Соответствующая информация подтверждена членами столичного оперативного штаба.

Медики развенчали миф о том, что коронавирус угрожает в первую очередь гражданам пожилого возраста. Дело в том, что значительная часть тех, кому потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, не старше 40. Среди тех, у кого подтвержден диагноз, в 33% случаев это лица возрастом от 18 до 34 лет. Еще 46% из пациентов, лечащихся в Москве старше 35 лет, но младше 64. Болезнь в тяжелой форме протекает преимущественно у лиц моложе 60 лет, а 15% – не старше 40. Среди тех, кто подключен к аппарату ИВЛ, подавляющее большинство младше 60 лет, а доля больных до 40 лет достигает 40%.

Лишь 5,5% из зараженных в Москве – дети. Хотя симптомы у них проявляются минимально, они могут передавать COVID-19. Отмечается, что подобные данные фиксировались также в других странах.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:19

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