Китай справился с эпидемией коронавируса





Ми Фэн отметил, что количество получивших подтверждение случаев заражения состоянием на минувшую субботу, 28 марта, сократилось до 3 тысяч. Это указывает на остановку распространения недуга на территории Китая. С момента начала эпидемии COVID-19 в Китае было отмечено более 81,4 тысяч больных. При этом медики смогли вылечить почти 75,5 тысяч человек, а потери составили 3,3 тысячи пациентов.По данным DXY и BNO, в мире подтверждены свыше 665 тысяч случаев заражения за весь период пандемии. При этом в России числятся 1534 пациента с установленным диагнозом.