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Американский врач Стив Кассапидис о COVID-19 в Нью-Йорке: "Ситуация все больше напоминает библейский сюжет"

Интервью с американским врачом Стивом Кассапидисом позволило оценить ситуацию с COVID-19 в Нью-Йорке. Он назвал обстановку критической, которая "все больше напоминает библейский сюжет".

Специалист из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке сообщил, что на данный момент в городе наблюдается напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией: каждые девять минут умирает один местный житель. Число зараженных в населенном пункте лишь за сутки увеличилось на 2,4 тысячи человек. "Люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется", - добавил Кассапидис. Известно, что треть всех летальных случаев в США приходится именно на густонаселенный Нью-Йорк.

Как информирует Всемирная организация здравоохранения, в США на текущий день насчитывается около 120 тысяч человек, инфицированных COVID-19, из которых 2 тысячи скончались. По всему миру количество больных выросло до 678,8 тысяч человек, большинство из которых приходится на США, Италию и Китай. В то время как в КНР эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется, в Италии отмечается рекордное количество смертей, которое теперь составляет 10 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

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