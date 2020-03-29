В России подорожали три модели Skoda





Изменения в прайс-листе Skoda затронули серии Kodiaq, Octavia и Octavi Combi, все комплектации которых значительно поднялись в цене. При этом, универсалы последней линейки подорожали меньше всего - на 47-50 тыс. рублей (+2,4%). А вот лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq теперь продаются с ценниками, которые выросли на 59-65 тысяч и 29-134 тысячи рублей соответственно. Стоимость всех перечисленных моделей зависит от топовости комплектации.В частности, теперешний диапазон цен бензинового Kodiaq составляет от 1,5 млн рублей до 3,2 млн рублей, а "дизельный" вариант - от 2,1 млн до 3,2 млн рублей. Что касается Octavia, то её владельцем можно стать, заплатив дилерам от 1,1 млн рублей до 1,6 млн рублей. Наконец, на российском рынке Octavia Combi реализуется по цене от 1,9 млн рублей до 2,1 млн рублей. Эксперты связывают текущую тенденцию не только с повышением ставок утильсбора, но и с нестабильностью национальной валюты.