В США создали внедорожный лимузин на основе Lincoln Town Car





За 3 месяца тяжелой работы американцу из штата Орегон удалось сделать из лимузина Lincoln Town Car "монструозный внедорожник". Известно, что для этой цели использовалась модель 3-го поколения на базе Panther "корпус на раме". Эту комплектацию также дополнили колесами, которые больше подошли бы пикапу типа Monster Truck, а не автомобилю представительского класса. Создатель добился успеха в тюнинге лишь с помощью ручных инструментов, сварочного аппарата и плазменных резаков.Многие эксперты утверждали, что новинка оказалась слишком высокой и длинной: машине требуется два места на парковке, чтобы уместиться. По словам энтузиаста, радиус поворота транспортного средства "подобен круизному лайнеру". Все же этот "внедорожник" может стать отличным выбором для автолюбителей, которые хотят проехаться по природе Орегона с размахом. На верхней части кузова имеется внушительная платформа для проведения праздников, а камеры с обеих сторон позволяют ориентироваться на любой местности.