Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в животе





Уже в этом году летом участница телестройки Саша Черно станет мамой в первый раз. Известно, что на данный момент девушка находится на 24-ой неделе беременности. Она пытается максимально насладиться тем положением, в котором находится. Однако есть те вещи, которые все-таки омрачают ее не совсем спокойную жизнь.Так, например Саше Черно совсем не импонирует заточение на яхте, в которое попали участники проекта «Дом-2». Кроме того, беременная девушка жалуется, что ей не очень нравится жаркий климат, так как ей тяжело дышать. Нормально себя чувствует она только вечером, а особенно если прошел дождь.Особенно сейчас беспокоит Сашу Черно, то что ее малыш начал активно шевелиться. По словам Саши, малыш не дает ей покоя практически ни днем, ни ночью. Самые активные часы для него в вечернее время суток, именно тогда он толкается более усердно.Стоит отметить, немного ранее Саша Черно поссорилась со Степаном Меньщиковым и его беременной возлюбленной, а после даже выкладывала в Сети видео, где Ангелина лежит на животе словно компроментируя ее.