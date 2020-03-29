АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в животе

Звезда скандального проекта «Дом-2» Саша Черно испугалась из-за шевелений, которые происходят в ее животе. Девушка находится в ожидании малыша.

Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в животе

Уже в этом году летом участница телестройки Саша Черно станет мамой в первый раз. Известно, что на данный момент девушка находится на 24-ой неделе беременности. Она пытается максимально насладиться тем положением, в котором находится. Однако есть те вещи, которые все-таки омрачают ее не совсем спокойную жизнь.

Так, например Саше Черно совсем не импонирует заточение на яхте, в которое попали участники проекта «Дом-2». Кроме того, беременная девушка жалуется, что ей не очень нравится жаркий климат, так как ей тяжело дышать. Нормально себя чувствует она только вечером, а особенно если прошел дождь.

Особенно сейчас беспокоит Сашу Черно, то что ее малыш начал активно шевелиться. По словам Саши, малыш не дает ей покоя практически ни днем, ни ночью. Самые активные часы для него в вечернее время суток, именно тогда он толкается более усердно.


Стоит отметить, немного ранее Саша Черно поссорилась со Степаном Меньщиковым и его беременной возлюбленной, а после даже выкладывала в Сети видео, где Ангелина лежит на животе словно компроментируя ее.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим…
Патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения…
«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения…
Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в…
Президент Италии призвал власти ЕС ввести новые меры для борьбы с…
«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без…
Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин превратился в кудрявого…
Врач-эндокринолог Клотильда Васкес рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за…
Лариса Гузеева резко ответила женщине, оскорбившей ее…
Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от…
Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом…
Клава Кока раскрыла подробности личной жизни во время общения с…
Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за…
Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных…
Дарья Мороз на время карантина решила отказаться от…
Эксперты назвали полезные продукты, которые можно использовать в косметических…
В УАЗе вспомнили об "автобиблиотеке", которую создали вместе с…
Специалисты назвали полезные для здоровья комнатные…
Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с днем…
Немецкий врач Эрика Баум рассказала, что поможет сохранить бодрость в период…
Эксперты рассказали о пользе и противопоказаниях самых популярных диет в…
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
«Мы все равно умрем»: Телеведущая Ксения Собчак впала в…
Дочь подозреваемого в заражении коронавирусом Игоря Николаева Вероника станцевала под Little…
Сестра Димы Билана Анна пожаловалась, что певец критикует ее…
Саввин день: Что надо делать людям, чтобы избежать…
Эксперты рассказали, почему авто нельзя долго оставлять без…
Просмотреть все новости