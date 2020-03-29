«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим парикмахером

Наследник актрисы поделился фотографией своей последней работы. Многие интернет-пользователи привыкли видеть в блоге Дениса Шальных совсем другой контент и не знали, что он является профессиональным мастером по стрижке волос. В подписи к новому сюжету сын знаменитости иронично написал, что на этот раз разместил на странице не кадры с порезами или «псевдоинтеллектуальной ерундой». Как отметил бодибилдер, он стриг своего друга, однако делать это пришлось практически в темноте.Публика знает сына Елены Яковлевой благодаря его странному поведению. Изначально спортсмен покрыл все свое тело перманентными рисунками, в том числе лицо. Затем он решил свести их с помощью лазера. Позже стало известно, что Шальных делал это ради своей девушки, но вскоре пара рассталась. После этого на теле эпатажного родственника артистки появились неприличные надписи на английском языке.