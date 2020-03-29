«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим парикмахером
Сын Елены Яковлевой опубликовал в Instagram новый пост. Выяснилось, что Денис Шальных увлекается не только татуировками, но еще обладает талантом парикмахера.
Наследник актрисы поделился фотографией своей последней работы. Многие интернет-пользователи привыкли видеть в блоге Дениса Шальных совсем другой контент и не знали, что он является профессиональным мастером по стрижке волос. В подписи к новому сюжету сын знаменитости иронично написал, что на этот раз разместил на странице не кадры с порезами или «псевдоинтеллектуальной ерундой». Как отметил бодибилдер, он стриг своего друга, однако делать это пришлось практически в темноте.
Публика знает сына Елены Яковлевой благодаря его странному поведению. Изначально спортсмен покрыл все свое тело перманентными рисунками, в том числе лицо. Затем он решил свести их с помощью лазера. Позже стало известно, что Шальных делал это ради своей девушки, но вскоре пара рассталась. После этого на теле эпатажного родственника артистки появились неприличные надписи на английском языке.
Наследник актрисы поделился фотографией своей последней работы. Многие интернет-пользователи привыкли видеть в блоге Дениса Шальных совсем другой контент и не знали, что он является профессиональным мастером по стрижке волос. В подписи к новому сюжету сын знаменитости иронично написал, что на этот раз разместил на странице не кадры с порезами или «псевдоинтеллектуальной ерундой». Как отметил бодибилдер, он стриг своего друга, однако делать это пришлось практически в темноте.
Публика знает сына Елены Яковлевой благодаря его странному поведению. Изначально спортсмен покрыл все свое тело перманентными рисунками, в том числе лицо. Затем он решил свести их с помощью лазера. Позже стало известно, что Шальных делал это ради своей девушки, но вскоре пара рассталась. После этого на теле эпатажного родственника артистки появились неприличные надписи на английском языке.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:52