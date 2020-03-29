«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения сына

По случаю трёхлетия младшего сына Пелин Карахан и её избранник устроили мини-вечеринку на кухне дома. Исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале "Великолепный век" призналась: если гостей планируется немного, важные даты её семья отмечает именно в столовой. На опубликованной фотографии запечатлена актриса, её муж-бизнесмен и двое детей пары., – подписала пост знаменитость.Пелин посвятила имениннику ещё одну публикацию в Instagram, в которой выразила свои чувства., – написала актриса, поделившись с поклонниками совместным кадром с сыном.