«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения сына
27 марта младшему сыну турецкой актрисы Пелин Карахан и её супруга исполнилось три года. День рождения мальчика семья отпраздновала дома.
По случаю трёхлетия младшего сына Пелин Карахан и её избранник устроили мини-вечеринку на кухне дома. Исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале "Великолепный век" призналась: если гостей планируется немного, важные даты её семья отмечает именно в столовой. На опубликованной фотографии запечатлена актриса, её муж-бизнесмен и двое детей пары. «Мы снова празднуем день рождения на нашей кухне. Любимое место», – подписала пост знаменитость.
Пелин посвятила имениннику ещё одну публикацию в Instagram, в которой выразила свои чувства. «Мой маленький ... мой прекрасный аромат ... радость нашего дома ... моя копия ... быстрый и яростный ... мой дорогой», – написала актриса, поделившись с поклонниками совместным кадром с сыном.
По случаю трёхлетия младшего сына Пелин Карахан и её избранник устроили мини-вечеринку на кухне дома. Исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале "Великолепный век" призналась: если гостей планируется немного, важные даты её семья отмечает именно в столовой. На опубликованной фотографии запечатлена актриса, её муж-бизнесмен и двое детей пары. «Мы снова празднуем день рождения на нашей кухне. Любимое место», – подписала пост знаменитость.
Пелин посвятила имениннику ещё одну публикацию в Instagram, в которой выразила свои чувства. «Мой маленький ... мой прекрасный аромат ... радость нашего дома ... моя копия ... быстрый и яростный ... мой дорогой», – написала актриса, поделившись с поклонниками совместным кадром с сыном.
Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:34