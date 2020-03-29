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«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения сына

27 марта младшему сыну турецкой актрисы Пелин Карахан и её супруга исполнилось три года. День рождения мальчика семья отпраздновала дома.

По случаю трёхлетия младшего сына Пелин Карахан и её избранник устроили мини-вечеринку на кухне дома. Исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале "Великолепный век" призналась: если гостей планируется немного, важные даты её семья отмечает именно в столовой. На опубликованной фотографии запечатлена актриса, её муж-бизнесмен и двое детей пары. «Мы снова празднуем день рождения на нашей кухне. Любимое место», – подписала пост знаменитость.

«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения сына

Пелин посвятила имениннику ещё одну публикацию в Instagram, в которой выразила свои чувства. «Мой маленький ... мой прекрасный аромат ... радость нашего дома ... моя копия ... быстрый и яростный ... мой дорогой», – написала актриса, поделившись с поклонниками совместным кадром с сыном.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:34

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