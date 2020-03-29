АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом Мокроусовым

Между звездой проекта «Дом-2» Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым вновь произошла потасовка. На защиту длинноволосой красотки встал ее экс-возлюбленный Илья Яббаров.

Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом Мокроусовым

Еще совсем недавно Алена Рапунцель и Денис Мокроусов были вместе. В их отношениях, казалось царила полная идиллия. Алена в личном аккаунте Instagram писала посты, в которых говорила о любви и искренних чувствах по отношению к новому избраннику. Однако счастье закончилось весьма быстро и экс-влюбленные начали предъявлять претензии по отношению друг к другу. В конечном итоге, они и вовсе расстались.

Расстаться мирно у Алены и Дениса не получилось. Так, когда Рапунцель услышала, как Мокроусов высказывается о ней на проекте, то дала ему пощечину. Хотя, сам парень утверждает, что ничего плохого не говорил, а лишь подчеркнул, что у них разные характеры, а поэтому они не смогли жить вместе.


Девушка напомнила, что именно она привела парня на проект. Алена начала бить Дениса чуть-ли не ногами, но участники проекта ее вовремя остановили. Кроме того, Алена подчеркнула, что вместе с Денисом никто из девушек никто не будет, потому что за 34 года он ни с кем не жил серьезно. В этот момент на сторону Алены встал и ее экс-супруг Илья Яббаров, который поддержал красотку.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим…
Патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения…
«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения…
Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в…
Президент Италии призвал власти ЕС ввести новые меры для борьбы с…
«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без…
Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин превратился в кудрявого…
Врач-эндокринолог Клотильда Васкес рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за…
Лариса Гузеева резко ответила женщине, оскорбившей ее…
Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от…
Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом…
Клава Кока раскрыла подробности личной жизни во время общения с…
Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за…
Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных…
Дарья Мороз на время карантина решила отказаться от…
Эксперты назвали полезные продукты, которые можно использовать в косметических…
В УАЗе вспомнили об "автобиблиотеке", которую создали вместе с…
Специалисты назвали полезные для здоровья комнатные…
Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с днем…
Немецкий врач Эрика Баум рассказала, что поможет сохранить бодрость в период…
Эксперты рассказали о пользе и противопоказаниях самых популярных диет в…
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
«Мы все равно умрем»: Телеведущая Ксения Собчак впала в…
Дочь подозреваемого в заражении коронавирусом Игоря Николаева Вероника станцевала под Little…
Сестра Димы Билана Анна пожаловалась, что певец критикует ее…
Саввин день: Что надо делать людям, чтобы избежать…
Эксперты рассказали, почему авто нельзя долго оставлять без…
Просмотреть все новости