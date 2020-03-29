Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом Мокроусовым





Еще совсем недавно Алена Рапунцель и Денис Мокроусов были вместе. В их отношениях, казалось царила полная идиллия. Алена в личном аккаунте Instagram писала посты, в которых говорила о любви и искренних чувствах по отношению к новому избраннику. Однако счастье закончилось весьма быстро и экс-влюбленные начали предъявлять претензии по отношению друг к другу. В конечном итоге, они и вовсе расстались.Расстаться мирно у Алены и Дениса не получилось. Так, когда Рапунцель услышала, как Мокроусов высказывается о ней на проекте, то дала ему пощечину. Хотя, сам парень утверждает, что ничего плохого не говорил, а лишь подчеркнул, что у них разные характеры, а поэтому они не смогли жить вместе.Девушка напомнила, что именно она привела парня на проект. Алена начала бить Дениса чуть-ли не ногами, но участники проекта ее вовремя остановили. Кроме того, Алена подчеркнула, что вместе с Денисом никто из девушек никто не будет, потому что за 34 года он ни с кем не жил серьезно. В этот момент на сторону Алены встал и ее экс-супруг Илья Яббаров, который поддержал красотку.