«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без белья
В начале марта Ольга Зуева продемонстрировала в Instagram первый кадр новорожденной дочери. Теперь же актриса поделилась с поклонниками дородовыми фото без белья.
На свежих черно-белых снимках возлюбленная Данилы Козловского позирует полностью обнаженной, прикрывая пышную грудь руками. Ольга Зуева осмелилась принять участие в фотосъёмке без белья. «Иногда, просто необходимо себя обнять», - подписала знаменитость сюжеты. В комментариях фолловеры продолжили поздравлять звездную мать с появлением в ее семье наследницы, а также согласились с ее размышлениями на тему предназначения женщины. Подписчики остались в восторге от эффектных фото артистки.
По мнению Зуевой, быть женщиной – это дар, поскольку именно представительницы прекрасного пола вынашивают новую жизнь, жертвуя своими интересами ради близких. Как отметила актриса, после рождения ребенка у нее появилась уникальная возможность ежедневно наблюдать за его развитием.
Девочка появилась на свет в США, однако родительница пока не показывала общественности ее лицо. Также звездная пара не раскрывает имя новорожденной.
На свежих черно-белых снимках возлюбленная Данилы Козловского позирует полностью обнаженной, прикрывая пышную грудь руками. Ольга Зуева осмелилась принять участие в фотосъёмке без белья. «Иногда, просто необходимо себя обнять», - подписала знаменитость сюжеты. В комментариях фолловеры продолжили поздравлять звездную мать с появлением в ее семье наследницы, а также согласились с ее размышлениями на тему предназначения женщины. Подписчики остались в восторге от эффектных фото артистки.
По мнению Зуевой, быть женщиной – это дар, поскольку именно представительницы прекрасного пола вынашивают новую жизнь, жертвуя своими интересами ради близких. Как отметила актриса, после рождения ребенка у нее появилась уникальная возможность ежедневно наблюдать за его развитием.
Девочка появилась на свет в США, однако родительница пока не показывала общественности ее лицо. Также звездная пара не раскрывает имя новорожденной.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:18