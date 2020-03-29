«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без белья





На свежих черно-белых снимках возлюбленная Данилы Козловского позирует полностью обнаженной, прикрывая пышную грудь руками. Ольга Зуева осмелилась принять участие в фотосъёмке без белья., - подписала знаменитость сюжеты. В комментариях фолловеры продолжили поздравлять звездную мать с появлением в ее семье наследницы, а также согласились с ее размышлениями на тему предназначения женщины. Подписчики остались в восторге от эффектных фото артистки.По мнению Зуевой, быть женщиной – это дар, поскольку именно представительницы прекрасного пола вынашивают новую жизнь, жертвуя своими интересами ради близких. Как отметила актриса, после рождения ребенка у нее появилась уникальная возможность ежедневно наблюдать за его развитием.Девочка появилась на свет в США, однако родительница пока не показывала общественности ее лицо. Также звездная пара не раскрывает имя новорожденной.