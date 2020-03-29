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Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за периметром

После своего побега с «Дом-2» Вика Каплий все-таки вернулась. Более того, девушка рассказала о том, в каких отношениях она сейчас находится с Ромой Бекмурадовым, а также, чем они занимались вместе в ночное время суток.

Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за периметром

По словам Вики Каплий, экс-участник проекта «Дом-2» Рома Бекмурадов очень хороший молодой человек, но между ними ничего нет, кроме дружеских отношений. Более того, Каплий с уверенностью говорит и о том, что у нее с Ромой интима не было. Они могут поцеловать друг друга в щеку и не более того. Но если парня все-таки вернут в проект «Дом-2», то она будет готова его поддержать, но по-дружески.


Более того, Вика заверяет, что чувствует, она все еще интересна Никите Уманскому. Иначе он бы реагировал на ее отсутствие более спокойно и не бегал по коридору с вопросом: «Ну, что вернулась?». Каплий говорит о том, что уверена, у Уманского остались пока еще чувства по отношению к ней. Красотка подчеркивает, тот, кому все равно, не будет себя вести подобным образом и говорить о том, что не нужна никому за периметром телестройки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:32

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