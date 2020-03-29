Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за периметром





По словам Вики Каплий, экс-участник проекта «Дом-2» Рома Бекмурадов очень хороший молодой человек, но между ними ничего нет, кроме дружеских отношений. Более того, Каплий с уверенностью говорит и о том, что у нее с Ромой интима не было. Они могут поцеловать друг друга в щеку и не более того. Но если парня все-таки вернут в проект «Дом-2», то она будет готова его поддержать, но по-дружески.Более того, Вика заверяет, что чувствует, она все еще интересна Никите Уманскому. Иначе он бы реагировал на ее отсутствие более спокойно и не бегал по коридору с вопросом: «Ну, что вернулась?». Каплий говорит о том, что уверена, у Уманского остались пока еще чувства по отношению к ней. Красотка подчеркивает, тот, кому все равно, не будет себя вести подобным образом и говорить о том, что не нужна никому за периметром телестройки.