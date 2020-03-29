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Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на карантине

Фигуристка Александра Трусова была в числе россиян, которые вернулись на родину ввиду пандемии коронавируса. После эвакуации из Египта юная спортсменка находится на карантине в Москве.
Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на карантине

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 по конькобежному спорту Александра Трусова смогла попасть на гуманитарный рейс из Шарм-эш-Шейха. Эту информацию предоставил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган. Известно, что спортсменка прилетела в Москву вместе со своей семьей. 15-летней фигуристке, как и прочим пассажирам рейса, придется пройти двухнедельный карантин в связи с пандемией COVID-19. Сама Трусова позднее сообщила в соцсети Instagram, что вместо тренировок готовится к школьным экзаменам.

По словам Когана, планы отечественных фигуристов зависят от развития ситуации с коронавирусом. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, этим патогеном уже заразились более 620 тысяч человек, а число смертельных исходов выросло до 30 тысяч. В России насчитывается 1534 случая инфицирования, 8 человек умерли, а 64 соотечественника выздоровели. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в США - здесь заболело 124,6 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11

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