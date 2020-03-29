Лариса Гузеева резко ответила женщине, оскорбившей ее дочь

Многие поклонники Ларисы Гузеевой в социальных сетях сходятся во мнении, что достигшая 20-летия Ольга Бухарова ведет себя как избалованный подросток. В последнее время многие ее решения и поведение вызывают у публики вопросы и удивление. В день рождения дочери Лариса Гузеева разместила несколько ее фотографий, на которых наследница запечатлена в прыжке. Свою публикацию артистка дополнила подписью: “Летай, моя девочка! Я рядом”. Однако некоторым фолловерам снимки показались слишком смешными, поэтому одна из подписчиц решила подшутить, отметив: “Метлу еще не забудь захватить”. Лариса Гузеева вступила в открытую перепалку с женщиной, назвав ее "дурой".Примечательно, что после произошедшего Лариса Гузеева закрыла возможность оставлять комментарии под всеми записями.