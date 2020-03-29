Клава Кока раскрыла подробности личной жизни во время общения с поклонниками





Артистка сделала несколько заявлений в ходе проведения прямого эфира. По словам Клавы Коки, у нее есть бойфренд и он является блогером. Как сказала представительница лейбла Black Star, имя ее возлюбленного начинается с буквы Д, после чего поклонники предположили, что это Дмитрий Гордей. Также в ходе общения с фолловерами звезда заявила, что если ей придется делать выбор между богатством в одиночестве и любовью в бедности, она несомненно выберет второй вариант.По мнению Клавы Коки, деньги, элитная недвижимость и путешествия способствуют развитию депрессии у человека, если все это не с кем разделить. Исполнительница считает, что самое важное в этом мире – любовь.