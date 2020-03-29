Дарья Мороз на время карантина решила отказаться от макияжа

Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором она запечатлена в свободном спортивном костюме и большом узбекском халате без застежек. В подписи к домашней фотографии Дарья Мороз написала, что в период карантина «гламур отдыхает». Без макияжа артистка оказалась молодой и очень красивой, что заметили поклонники, засыпав кумира комплиментами. По мнению многие юзеров, звезда шоу-бизнеса прекрасно выглядит как в жизни, так и на экране.Недавно Мороз раскрыла подробности развода с Константином Богомоловым. По словам артистки, Ксения Собчак не является причиной расторжения их брака, ведь они с режиссёром расстались раньше, чем он начал встречаться с телеведущей.