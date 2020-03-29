Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных фильтрах





Специалисты говорят, что самым важным элементом любого фильтра является фильтровальная бумага. При этом, вопреки устоявшемуся мнению, унифицированного типа этого материала не существует - каждый производитель выполняет заказы от разных компаний по их спецификациям. Они зачастую включают в себя типы древесины, объем синтетических материалов, а также состав химических смол, которыми обрабатывается бумага.Многие автомобилисты считают, что на воздушных фильтрах можно экономить из-за их меньшей значимости по сравнению с масляными. Дело в том, что множество современных машин имеют турбированные двигатели, а также с ДВС с непосредственным впрыском. Они все время нуждаются в качественной воздушно-топливной смеси. Не менее важно своевременно заменять их, избегая советов по продуву. То же самое относится и к салонным фильтрам, которые не нужно промывать. Случай с масляным фильтром более особенный: не все из них взаимозаменяемы, поэтому и требуют точной замены.