АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных фильтрах

Автомобильные фильтры являются одними из самых востребованных деталей, о работе с которыми у водителей существует много стереотипов. Эксперты развенчали 6 мифов об этих устройствах, которые могут привести к серьезным поломкам в системах машины.

Специалисты говорят, что самым важным элементом любого фильтра является фильтровальная бумага. При этом, вопреки устоявшемуся мнению, унифицированного типа этого материала не существует - каждый производитель выполняет заказы от разных компаний по их спецификациям. Они зачастую включают в себя типы древесины, объем синтетических материалов, а также состав химических смол, которыми обрабатывается бумага.

Многие автомобилисты считают, что на воздушных фильтрах можно экономить из-за их меньшей значимости по сравнению с масляными. Дело в том, что множество современных машин имеют турбированные двигатели, а также с ДВС с непосредственным впрыском. Они все время нуждаются в качественной воздушно-топливной смеси. Не менее важно своевременно заменять их, избегая советов по продуву. То же самое относится и к салонным фильтрам, которые не нужно промывать. Случай с масляным фильтром более особенный: не все из них взаимозаменяемы, поэтому и требуют точной замены.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим…
Патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения…
«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения…
Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в…
Президент Италии призвал власти ЕС ввести новые меры для борьбы с…
«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без…
Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин превратился в кудрявого…
Врач-эндокринолог Клотильда Васкес рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за…
Лариса Гузеева резко ответила женщине, оскорбившей ее…
Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от…
Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом…
Клава Кока раскрыла подробности личной жизни во время общения с…
Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за…
Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных…
Дарья Мороз на время карантина решила отказаться от…
Эксперты назвали полезные продукты, которые можно использовать в косметических…
В УАЗе вспомнили об "автобиблиотеке", которую создали вместе с…
Специалисты назвали полезные для здоровья комнатные…
Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с днем…
Немецкий врач Эрика Баум рассказала, что поможет сохранить бодрость в период…
Эксперты рассказали о пользе и противопоказаниях самых популярных диет в…
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
«Мы все равно умрем»: Телеведущая Ксения Собчак впала в…
Дочь подозреваемого в заражении коронавирусом Игоря Николаева Вероника станцевала под Little…
Сестра Димы Билана Анна пожаловалась, что певец критикует ее…
Саввин день: Что надо делать людям, чтобы избежать…
Эксперты рассказали, почему авто нельзя долго оставлять без…
Просмотреть все новости