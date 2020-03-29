Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с днем рождения

В личном блоге Дмитрия Тарасова появился новый снимок. В кадре Дмитрий вместе со своей женой, а также дочерьми. Под фото Тарасов поблагодарил Костенко за заботу и внимание, а также сказал, что она является его любимой девочкой. Таким трогательным было поздравление Дмитрия Тарасова с днем рождения Анастасии Костенко.Кроме того, футболист отметил, что именно он в ответе за счастье в своей семье.Не осталась в стороне и Анастасия Костенко, которая также опубликовала в личном блоге снимок со всей своей семьей и отметила, что в такие моменты, когда рядом близкие люди, она особенно счастлива. Красотка также сказала спасибо своим родным за то, что они у нее есть.Стоит отметить, что Анастасия Костенко росла в большой семье. Когда ей было пять лет, от мамы ушел родной отец Анастасии, но она все равно неоднократно подчеркивала, что мечтает создать крепкую семью, которой не страшны будут никакие испытания на жизненном пути.