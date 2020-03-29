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Специалисты назвали полезные для здоровья комнатные растения

Специалисты назвали комнатные растения, с помощью которых можно не только создать уют в доме, но и оздоровиться. Их можно использовать как естественные фильтры для очистки воздуха, что препятствует размножению микроорганизмов.

Дипсис способен поглощать углекислый газ и токсины, а также наполняет помещения кислородом и создает тропическую атмосферу. Дело в том, что этот вид растения является далеким родственником пальмы Ареки. Спатифиллум следует приобрести тем, кто не может уделять домашним цветам много времени. Чаще всего такой вазон размещают в офисах. Ему требуется лишь достаточно света и воды, чтобы радовать глаз и оздоравливать организм. Фикус каучуконосный с темными листьями будет комфортно себя чувствовать в теплом и влажном климате, а также он требует много воды.

Хлорофитум комосум родом из Африки, но широко востребован в домах, учебных заведениях и офисах по всему миру. Это растение не только снабжает комнату кислородом, но и обеззараживает воздух от микробов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:06

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